2020-08-04T11:04:21+03:00
Общество

В Симферополе еще по 24 адресам откроют точки продажи арбузов

Торговля бахчевыми культурами в крымской столице продлится до конца октября
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Точка продажи должна быть огорожена, а арбузы должны храниться под тентом на специальных стеллажах. Фото: официальный портал Администрации Симферополя.Точка продажи должна быть огорожена, а арбузы должны храниться под тентом на специальных стеллажах. Фото: официальный портал Администрации Симферополя.
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Власти Симферополя заключили 21 договор на открытие точек продажи бахчевых культур. Торговля в крымской столице продлится до конца октября.

Аукцион на право размещения прошел 27 июля. По его итогам администрация заключила еще 5 договоров на возможность открытия точек продажи по 24 адресам. Все торговые объекты будут работать до 31 октября.

Помимо этого с 20 июля по 3 августа сотрудники управления торговли и представители департамента административно-технического контроля провели рейд по нелегальным точкам продажи арбузов.

- Так, было выявлено пять бахчевых развалов, которые осуществляли свою деятельность на территории города без правовых оснований. По указанным фактам на лиц, осуществлявших торговлю в неустановленных местах, составлены протоколы об административных правонарушениях, - сообщил Олег Симонов, слова которого приводит пресс-служба администрации крымской столицы.

По его словам, торговое место по правилам Роспотребнадзора владелец должен огородить, а бахчевые культуры обязан накрыть тентом и хранить в специальных стеллажах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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