В Крыму 1 сентября начнут работать три новые школы

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:48:07+03:00

Всего в новом учебном году будет работать 547 школ. Фото: Надежда ДАЦЮК

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В этом учебном году в Крыму откроют три новых школы – в Судаке, Евпатории и Симферопольском районе.

- Для этих школ закуплены учебники, идет процедура закупки учебного оборудования для кабинетов. Школы Судака и Евпатории уже получили лицензии на образовательную деятельность, поданы документы на лицензирование образовательной организацией Симферопольского района, - рассказала во время заседания Совета министров Крыма министр образования, науки и молодежи Валентина Лаврик.

Всего в новом учебном году будут работать 547 общеобразовательных организаций. Из них 524 – муниципальные, 6 – частные, 16 – интернатного типа, а также школа «Артек». За партами в этом году окажется больше 214 тысячи учеников, из них 24 тысячи первоклассников. Обучение будет проходить в оффлайн формате.

- Мы договорились, что у нас обучение проходит в очном режиме, нормальном. Будут линейки. Вижу, что учебный год будет начат в нормальном режиме, - заверил жителей региона глава Сергей Аксенов.

Валентина Лаврик также добавила, что первый урок посвятят 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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ИСТОЧНИК KP.RU