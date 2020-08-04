2020-08-04T12:54:39+03:00
Общество

Крымские школы к началу учебного года получат приборы обеззараживания воздуха

В течение августа в учебные учреждения поставят 6 тысяч рециркуляторов
Анастасия ГОНЧАРОВА
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В школах усилят дезинфекцию, а на входе будут измерять температуру.В школах усилят дезинфекцию, а на входе будут измерять температуру.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Для крымских школ закажут 6 тысяч рециркуляторов. Приборы для очистки и обеззараживания воздуха образовательные учреждения получат в течение августа.

- Мы уже проговорили с Роспотребнадзором, что они передвижные и нет необходимости, чтобы постоянно стояли в одном кабинете. Рециркулятор будет работать по несколько часов в каждом кабинете, - отметила министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская во время заседания Совета министров Крыма.

По ее словам, большую часть времени ученики будут проводить в одном классе. Но при необходимости проведения урока в специализированном кабинете с лабораторией создадут график работы рециркулятора после каждого занятия.

В школах также усилят дезинфекцию, а на входе всем входящим будут измерять температуру. При хорошей погоде перемену дети будут проводить на улице. Если ухудшится эпидситуация – введут масочный режим.

- Технический персонал будет дополнительного проинформирован. Медики будут проходить инструктаж по выявлению ухудшения состояния здоровья детей, - уточнила Романовская, слова которой приводит Крымское информационное агентство.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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