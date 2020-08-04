За сутки в опросе по гимну Симферополя приняли участие больше 450 человек
На официальном портале Общественного совета Симферополя 3 августа запустили опрос «Гимн города – это…». Голосование закончится 20 августа.
- Мы будем очень благодарны вам, если вы попросите проголосовать своих друзей и близких, а также расскажете об этом опросе на своих страницах в социальных сетях. Нам необходимо узнать мнение как можно большего количества жителей города, чтобы городской совет принял дальнейшее решение, - в соцсетях отметил председатель Общественного совета Олег Щербаков.
За сутки в опросе уже поучаствовало 483 человека. Больше всего голосов пока у мнения, что официальным гимном лучше сделать песню «Мой Симферополь – ворота Крыма», - 63%. И лишь 37% из всех опрошенных на данный момент считают, что нужна новая музыка и новый текст.
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ИСТОЧНИК KP.RU