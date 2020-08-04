2020-08-04T14:13:12+03:00
Общество

Гагаринский парк Симферополя патрулируется по вечерам в выходные дни

Работа сотрудников ППС уже приносит свои плоды
Анастасия ГОНЧАРОВА
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За прошедшие выходные сотрудники ППС уже поймали нескольких хулиганов за распитием алкоголя. Фото: официальный сайт Администрации Симферополя.За прошедшие выходные сотрудники ППС уже поймали нескольких хулиганов за распитием алкоголя. Фото: официальный сайт Администрации Симферополя.
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Парк имени Гагарина крымской столицы патрулируется в вечернее время по выходным. За порядком следят сотрудники патрульно-постовой службы, и их работа дает положительные результаты.

- Я живу недалеко от Гагаринского парка и часто бываю на его территории. 1 августа стал свидетелем задержания нарушителя порядка, - сообщил директор парка Виталий Ратковский, слова которого приводит пресс-служба администрации крымской столицы.

По его словам, в тот вечер задержали мужчину, который на мосту со стороны улицы Семашко распивал спиртное, вел себя грубо и игнорировал все просьбы полиции соблюдать в общественном месте порядок. Хулиган также пытался сбежать от правоохранителей, но его задержали.

Помимо этого за прошедшие выходные сотрудники ППС составили 9 административных протоколов на территории Гагаринского парка. За распитие алкоголя в запрещенных местах со всеми попавшимися нарушителями будет разбираться суд. Им грозит штраф от 500 до 1500 рублей, отметил Ратковский.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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