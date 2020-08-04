Гагаринский парк Симферополя патрулируется по вечерам в выходные дни

4 Авг. 2020 2020-08-04T14:13:12+03:00

За прошедшие выходные сотрудники ППС уже поймали нескольких хулиганов за распитием алкоголя. Фото: официальный сайт Администрации Симферополя.

Изменить размер текста: A A

Парк имени Гагарина крымской столицы патрулируется в вечернее время по выходным. За порядком следят сотрудники патрульно-постовой службы, и их работа дает положительные результаты.

- Я живу недалеко от Гагаринского парка и часто бываю на его территории. 1 августа стал свидетелем задержания нарушителя порядка, - сообщил директор парка Виталий Ратковский, слова которого приводит пресс-служба администрации крымской столицы.

По его словам, в тот вечер задержали мужчину, который на мосту со стороны улицы Семашко распивал спиртное, вел себя грубо и игнорировал все просьбы полиции соблюдать в общественном месте порядок. Хулиган также пытался сбежать от правоохранителей, но его задержали.

Помимо этого за прошедшие выходные сотрудники ППС составили 9 административных протоколов на территории Гагаринского парка. За распитие алкоголя в запрещенных местах со всеми попавшимися нарушителями будет разбираться суд. Им грозит штраф от 500 до 1500 рублей, отметил Ратковский.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU