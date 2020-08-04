Очередной рейс лайнера «Князь Владимир» отменили

4 Авг. 2020 2020-08-04T14:50:11+03:00

Вопрос по другим рейсам теплохода решат позже. Фото: ООО "ЧЕрноморские круизы".

Изменить размер текста: A A

Рейс круизного лайнера «Князь Владимир» запланированный на 16 августа, отменен. По остальным рейсам будет принято решение позже.

Как сообщили в ОО «Черноморские круизы», теплоход должен возобновить навигацию 19 июля, но к этой дате компания-судовладелец не получила санитарного свидетельства.

Сейчас теплоход стоит в порту Сочи и до сих пор не получил санитарное свидетельство, которое должен выдать Роспотребнадзор.

В Краснодарском крае продлен режим «Повышенной готовности» до 21 августа. Соответствующее постановление было подписано губернатором региона Вениамином Кондратьевым.

Туристам, оплатившим, внесшим предоплату или забронировавшим туры на отмененные рейсы, будут предложены варианты переноса отдыха.

Напомним, что круизное сообщение между Краснодарским краем и Крымом было возобновлено компанией «Черноморские круизы» в 2017 году по поручению президента России Владимира Путина.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU