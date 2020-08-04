В Крыму предстоит узаконить больше 9 тысяч гостевых домов

4 Авг. 2020 2020-08-04T15:39:54+03:00

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В Крыму до конца года предстоит разработать законопроект о легализации средств приема и размещения туристов, которые по документам являются жилыми домами. Внедрить в законодательство понятие «гостевой дом» поможет Минстрой РФ.

- Основная задача, и с Минстроем РФ проговорили этот вопрос — внести законопроект по легализации средств размещения, придания статуса «гостевого дома», - сообщил на заседании Совмина Крыма глава региона Сергей Аксенов. - Предварительно в результате работы комиссий муниципалитетов и Минкурортов у нас выявлено более 9 тысяч объектов, которые потенциально занимаются сдачей жилья, построенного на участках с целевым назначением ИЖС, а используются в коммерческих целях. Я «за», чтобы люди зарабатывали таким способом. Но с точки зрения безопасности нужно отработать ряд требований чтобы у нас все это было в легальном поле.

По словам главы, хозяева мини-отелей привыкли работать в нелегальном поле. Поэтому условия законных взаимоотношений с государством должны быть лучше чем те, которые были до этого.

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ИСТОЧНИК KP.RU