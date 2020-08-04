2020-08-04T16:00:56+03:00
Туризм

В Крыму на пользователей пляжей составили 25 протоколов

Больше всего нарушений в Ялте и Алуште
Анна КИРИЕНКО
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Пользователи пляжей получили 25 взысканий за нарушенияПользователи пляжей получили 25 взысканий за нарушенияФото: Анна КИРИЕНКО
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Первый месяц официальной работы пляжей Крыма принес 25 протоколов на нарушителей правил благоустройства и эксплуатации прибрежных территорий. Больше всего нарушений выявлено в Ялте и Алуште.

- Пользователи пляжей при не устранении выявленных нарушений привлекаются к административной ответственности, - сообщил на заседании Совмина Крыма министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. - На данный момент составлено 25 административных протоколов, из них по 8 в Ялте и Алуште, в Феодосии 7 и в Черноморском районе 2.

Из-за нарушений пользователями взятых на себя обязательств администрация Ялты исключила в этом году 6 пляжей из перечня работающих, администрация Феодосии - 5 пляжей, Евпатории — 3. При этом пляжи остаются востребованными у туристов и ответственность за их санитарное состояние и безопасность несут муниципальные власти.

Всего в этом сезоне по данным Минкурортов заявки на работу подали 437 пляжей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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