В Симферополе осудили главбуха, «заработавшую» на липовом ремонте больше 3 миллионов рублей

4 Авг. 2020 2020-08-04T16:28:14+03:00

Женщину осудили на 3,5 года и назначили штраф в размере 120 тысяч рублей. Фото: Архив "КП"

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В Крыму раскрыли преступную схему хищения бюджетных средств главным бухгалтером одного из учреждений.

В Симферополе начальник отдела – главный бухгалтер на протяжении двух лет переводила деньги для ремонта здания на лицевой счет знакомого предпринимателя. Обналичивала она средства через счет, с которого должны были поступать выплаты строителям за проделанную работу.

Преступница, используя служебное положение, подделывала заявки на кассовые расходы и направляла их в казначейство, а потом тратила деньги на свои нужды. Помимо этого она подготовила и подписала ряд документов с ложными данными о выполненных работах.

За два года она украла у предприятия 3 миллиона 100 тысяч рублей. По факту мошенничества Киевский районный суд приговорил женщину к 3,5 годам лишения свободы со штрафом в размере 120 тысяч рублей. Подсудимую также обязали возместить материальный ущерб, нанесенный предприятию.

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ИСТОЧНИК KP.RU