В Симферополе и Севастополе 5 августа частично отключат электричество

4 Авг. 2020 2020-08-04T17:12:47+03:00

Электричество отключат на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

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5 августа в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света, потому что энергетики полуострова ведут ремонт оборудования.

Где не будет электричества

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

пер. Батумский, 6, 8, 9, 11; 65-95 (нечет);

ул. Гражданская, 120-154 (чет);

ул. Балаклавская, 32-54 (чет), 35;

пер. Ореховый, 1-7;

ул. Русская, 100-140а (чет), 103, 103а, 103б, 103в;

пер. Русский, 1-9;

ул. Трубаченко, 35, 37, 39-65;

ул. Зенитная, 74, 67б-99 (нечет);

ул. Дмитрия Ульянова, 64а;

ул. Генерала Родионова, 10;

ул. Космодемьянской Зои, 12-22 (чет);

ул. Кошевого Олега, 32-64(чет),

31-83(нечет); ул. Носенко, 70, 79;

ул. Симферопольская, 30-50(чет), 21-43(нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

поселок Октябрь: ул. 19-го Партсъезда, 2, 34-76 (чет), 13-67(нечет); ул. Колхозная, 6-24(чет), 1-17 (нечет), 23-29(нечет); ул. Парижской коммуны, 2-86 (чет), 3-79(нечет); ул. Совхозная, 2-16(чет), 22-38 (чет), 1-27 (нечет), 31; ул. Узловая, 2-118 (чет), 37-85 (чет); ул. Чернореченская, 1-А, 1, 34-А, 23-А, 23-Б, 25-А, 25-Б, 31-А, 71, 15-А, 5-59 (нечет), 70, 72, 84-94 (чет), 54-64 (чет), 42, 2-20 (чет).

с 7.30 до 16.00

село Верхнесадовое: ул. Севастопольская, 78, 84.

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ИСТОЧНИК KP.RU