Крымские водохранилища за год потеряли половину объема воды

4 Авг. 2020 2020-08-04T17:55:30+03:00

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Июльские дожди не улучшили ситуацию в крымских водохранилищах. Воды в водоемах не прибавилось, а только уменьшилось до 74.86 млн кубометров. Об этом сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В августе прошлого года объем воды составлял 163, 69 миллиона кубометров, в этом году водоемы потеряли больше половины от объемов прошлого года. Специалисты связывают это с активным расходом воды и скудными осадками.

- В течение месяца на реках установилась летняя межень с низкой, характерной для этого времени года водностью. Средние за месяц расходы воды были в два раза ниже июньских, на основных реках составили 0.11 - 0.78 куб.м/с, на малых - 0.005 - 0.18 куб.м/с, - рассказывают синоптики.

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ИСТОЧНИК KP.RU