Попроси у облаков: Крым готовится к эксперименту по вызову дождей
В Крыму начались поиски подрядчика, который займется искусственной добычей осадков для региона. Соответствующий тендер объявил Госкомитет по водному хозяйству и мелиорации республики.
Как сказано в документах закупки, за 25,5 миллиона рулей победителю торгов придется выполнить авиационные работы по искусственному привлечению осадков. Заявки принимаются до 25 августа.
Стоит напомнить: глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что Росгидромет направит в республику самолет, который будет стрелять в облака специальными патронами, чем будет вызывать дожди.
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ИСТОЧНИК KP.RU