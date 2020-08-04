2020-08-04T17:56:34+03:00
Экономика

Попроси у облаков: Крым готовится к эксперименту по вызову дождей

Государство готово потратить 25 миллионов на получение воды с неба
Никита ПОЛЬКО
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Сегодня в Крыму наблюдается дефицит пресной воды.Сегодня в Крыму наблюдается дефицит пресной воды.Фото: Михаил ПАТЛИС
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В Крыму начались поиски подрядчика, который займется искусственной добычей осадков для региона. Соответствующий тендер объявил Госкомитет по водному хозяйству и мелиорации республики.

Как сказано в документах закупки, за 25,5 миллиона рулей победителю торгов придется выполнить авиационные работы по искусственному привлечению осадков. Заявки принимаются до 25 августа.

Стоит напомнить: глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что Росгидромет направит в республику самолет, который будет стрелять в облака специальными патронами, чем будет вызывать дожди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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