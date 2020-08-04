2020-08-04T18:37:40+03:00
Общество

В родильном доме Севастополя у беременной женщины нашли коронавирус

Пациентку вместе с новорожденным малышом отправили в инфекционную больницу
Анастасия ГОНЧАРОВА
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У роженицы в Севастополе нашли коронавирус.У роженицы в Севастополе нашли коронавирус.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Севастополе у родившей 2 августа женщины нашли коронавирус. Ее вместе с новорожденным отправили в инфекционную больницу, сообщает ForPost.

В тот день ее экстренно госпитализировали в родильный дом №1 в Стрелецкой бухте – отошли воды. Но мазок на коронавирус у пациентки взяли, и два анализа дали положительные результаты. Сейчас же ожидают третий тест из референс-центра. Само по себе заболевание у женщины проходит бессимптомно.

Вместе с ней лежали еще две пациентки, родившие 2 августа. После случившегося их поместили в отдельные палаты родильного дома с душем и туалетом. Само медучреждение продолжает работу в штатном режиме, санитарную обработку помещений сотрудники провели.

- Плановые пациентки поступают в родильный дом со справками на COVID-19. При экстренной госпитализации мазок берут в обязательном порядке при поступлении. Сотрудники родильного дома сдают тесты на регулярной основе, - сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

В общую статистику заболевших по городу роженицу пока не включили – ждут результатов третьей пробы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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