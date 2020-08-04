Житель Судака пригласил туристку на свидание и украл у нее ювелирные украшения

4 Авг. 2020 2020-08-04T18:45:59+03:00

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Житель Судака обокрал туристку, которую пригласил на свидание. Девушка обратилась в правоохранительные органы и сообщила, что из ее номера в отеле пропали дорогие ювелирные украшения.

Как сообщили в пресс-службе МВД, пострадавшая познакомилась с парнем на пляже днем. Он назначил даме свидание в кафе. Там они веселились и пили спиртное, а после этого решили уединиться в номере отеля, который снимала туристка. Ночью предприимчивый кавалер похитил браслет за 90 тысяч рублей, золотое кольцо стоимостью в 20 тысяч и наличные деньги – 3500 рублей.

После этого мужчина покинул отель. После заявления девушки вора задержали. Им оказался 26-летний местный житель, который находился в розыске за преступления в Евпатории.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU