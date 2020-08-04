2020-08-04T19:41:39+03:00
Общество

На Украине отменили карантин для крымчан

Самоизоляцию отменят и для жителей Севастополя, Донецкой и Луганской областей
Александра Тимощенко
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Гражданам Крыма теперь необязательно соблюдать карантинГражданам Крыма теперь необязательно соблюдать карантинФото: Архив "КП"
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Теперь крымчанам не придется соблюдать карантин при въезде в Украину. Об этом заявил глава украинского Минздрава Максим Степанов, пишут украинские СМИ.

Самоизоляцию отменят и для жителей Севастополя, Донецкой и Луганской областей.

По информации кабинета министров Украины, жителям областей, в которых власти отменили самоизоляцию, будет запрошено дополнительное обоснование.

Также граждане, которые приезжают на территорию Украины со стран с большим количеством зараженных COVID-19, обязаны будут соблюдать карантин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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