На Украине отменили карантин для крымчан

4 Авг. 2020 2020-08-04T19:41:39+03:00

Самоизоляцию отменят и для жителей Севастополя, Донецкой и Луганской областей

Изменить размер текста: A A

Теперь крымчанам не придется соблюдать карантин при въезде в Украину. Об этом заявил глава украинского Минздрава Максим Степанов, пишут украинские СМИ.

Самоизоляцию отменят и для жителей Севастополя, Донецкой и Луганской областей.

По информации кабинета министров Украины, жителям областей, в которых власти отменили самоизоляцию, будет запрошено дополнительное обоснование.

Также граждане, которые приезжают на территорию Украины со стран с большим количеством зараженных COVID-19, обязаны будут соблюдать карантин.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU