Подача воды в Крым с Украины технически возможна

5 Авг. 2020 2020-08-05T09:36:31+03:00

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Для наполнения Северо-Крымского канала днепровской водой нет никаких технических препятствий. По словам бывшего представителя президента Украины в так называемой АРК Бориса Бабина, этому сооружению «не страшны никакие кустики и трещины в бетонных плитах».

- Единственная более-менее уязвимая вещь - это насосные подстанции. Но они не были разграблены с 2014 года и сейчас охраняются. Поставить их в строй - дело нескольких дней. Поэтому нет и не может быть никаких технических преград для возобновления подачи воды в Крым, хотя с целью успокоения общественного мнения нам и пытаются внушить обратное, - подчеркнул Бабин в интервью украинским СМИ.

Он добавил, что поскольку сейчас нет другого варианта водоснабжения Крыма, России придется либо «идти на переговоры», либо «захватить крымский канал вплоть до его основания в Каховке», находящейся в Херсонской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU