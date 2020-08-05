Температура воды в Черном море 5 августа 2020: вода в Керченском проливе прогрелась на градус

5 Авг. 2020 2020-08-05T00:12:05+03:00

На побережьях Ялты и Алушты по-прежнему температура воды держится в пределах 24 градусов. Фото: Архив "КП"

Температура воды Черного моря 5 августа 2020: в Черноморском вода стала прохладнее на градус

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По данным крымского гидрометцентра, море в Черноморском стало прохладнее на градус. Так, температура воды сейчас там составляет 23 градуса. Без изменений на побережье Евпатории – 24 градуса.

В районе Карадага и Севастополя море прогрелось до 25 градусов. Но на побережьях Ялты и Алушты по-прежнему вода сохраняет 24 градуса.

Температура воды в Керченском проливе и в Азовском море сравнялась – 25 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU