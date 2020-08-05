Температура воды в Черном море 5 августа 2020: вода в Керченском проливе прогрелась на градус
Температура воды Черного моря 5 августа 2020: в Черноморском вода стала прохладнее на градус
На побережьях Ялты и Алушты по-прежнему температура воды держится в пределах 24 градусов.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
По данным крымского гидрометцентра, море в Черноморском стало прохладнее на градус. Так, температура воды сейчас там составляет 23 градуса. Без изменений на побережье Евпатории – 24 градуса.
В районе Карадага и Севастополя море прогрелось до 25 градусов. Но на побережьях Ялты и Алушты по-прежнему вода сохраняет 24 градуса.
Температура воды в Керченском проливе и в Азовском море сравнялась – 25 градусов.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU