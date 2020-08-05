Погода в Крыму на 5 августа: сухо и тепло до +30

5 Авг. 2020 2020-08-05T06:15:50+03:00

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5 августа на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, в южных и восточных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Температура морской воды в Алуште 24°, в Ялте 24°, в Севастополе 25°, в Евпатории 24° и в Черноморском 23°.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 18 м/с. Температура воздуха днем до +30°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

В Севастополе малооблачно. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.

Прогноз погоды по Керчи: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха до +29°.

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ИСТОЧНИК KP.RU