Погода в Крыму на 5 августа: сухо и тепло до +30
5 августа на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, в южных и восточных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Температура морской воды в Алуште 24°, в Ялте 24°, в Севастополе 25°, в Евпатории 24° и в Черноморском 23°.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 18 м/с. Температура воздуха днем до +30°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
В Севастополе малооблачно. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.
Прогноз погоды по Керчи: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха до +29°.
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ИСТОЧНИК KP.RU