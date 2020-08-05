2020-08-05T06:15:50+03:00
Общество

Погода в Крыму на 5 августа: сухо и тепло до +30

На полуострове действует штормовое предупреждение
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Поделиться:
Черное море прогрелось до + 25°.Черное море прогрелось до + 25°.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Изменить размер текста:

5 августа на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, в южных и восточных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Температура морской воды в Алуште 24°, в Ялте 24°, в Севастополе 25°, в Евпатории 24° и в Черноморском 23°.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 18 м/с. Температура воздуха днем до +30°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

В Севастополе малооблачно. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.

Прогноз погоды по Керчи: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха до +29°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Крыму на 5 августа: сухо и тепло до +30
На Украине отменили карантин для крымчан
Житель Судака пригласил туристку на свидание и украл у нее ювелирные украшения
В родильном доме Севастополя у беременной женщины нашли коронавирус
Попроси у облаков: Крым готовится к эксперименту по вызову дождей
Крымские водохранилища за год потеряли половину объема воды
В Крыму учебный год начнется в очном формате
В Симферополе и Севастополе 5 августа частично отключат электричество
Режим ЧС в Мирном Симферопольского района: График подвоза воды
В Симферополе осудили главбуха, «заработавшего» на липовом ремонте больше 3 миллионов рублей
В Крыму на пользователей пляжей составили 25 протоколов
В Крыму предстоит узаконить больше 9 тысяч гостевых домов
Очередной рейс лайнера «Князь Владимир» отменили
Гагаринский парк Симферополя патрулируется по вечерам в выходные дни
В опросе по гимну Симферополя уже поучаствовали больше 450 человек