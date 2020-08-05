ДТП на трассе Симферополь-Алушта: В лобовом столкновении пострадали три человека

5 Авг. 2020 2020-08-05T10:08:20+03:00

Причиной аварии стало то, что водитель Hyundai выехал на встречку

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Два внедорожника столкнулись лоб в лоб на трассе Симферополь - Алушта. Авария произошла в ночь с 4 на 5 августа.

Как сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС, столкнулись внедорожники марки Hyundai и Volkswagen. Причиной стало то, что водитель Hyundai выехал на полосу встречного движения.

В ДТП пострадали три человека. Их госпитализировали в горбольницу Алушты.

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ИСТОЧНИК KP.RU