Что происходит с коронавирусом в Крыму: Плюс 24 заболевших за сутки
В Крыму за 4 августа зарегистрировали 24 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. В лабораториях за сутки обследовали 3448 человек.
По его словам, три из инфицированных выявили при обращении за медицинской помощью, восемь - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. 12 человек обнаружили при скрининге здоровых лиц (два человека прибыли из других регионов России), один – завозной из Украины.
С начала пандемии в республике зарегистрировали 1347 случаев коронавируса, 74 из них завезены из-за границы.
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ИСТОЧНИК KP.RU