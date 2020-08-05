Крымских бизнесменов призвали не наживаться на туристах

5 Авг. 2020 2020-08-05T10:38:25+03:00

Жители и гости полуострова смогут пожаловаться на те предприятия, которые завышают цены. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Сергей Аксенов: Пытаться за один месяц сорвать все, задрав цены под потолок, - не по-человечески

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Глава Крыма Сергей Аксенов призвал бизнесменов не завышать цены во время туристического сезона.

- Все должны помнить, что работать надо в длинную, работать на свою репутацию. А пытаться за один месяц сорвать все, задрав цены под потолок, и рассчитывать, что потом приедут другие, и с ними поступим так же, это неправильно, не по-человечески с точки зрения бизнеса, - отметил Аксенов во время заседания Совмина региона.

При этом он подчеркнул, что жители и гости полуострова смогут пожаловаться на предприятия, которые в курортный сезон завышают цены.

- Полный перечень проблем по итогу каждого курортного сезона должен быть положен на бумагу с пониманием, где узкие места, что необходимо делать. Каждый год мы должны повышать качество обслуживания, - подытожил глава Республики Крым.

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ИСТОЧНИК KP.RU