2020-08-05T11:05:04+03:00
Политика

На крымском полигоне проходят учения танкистов ЧФ

Половина учений у военнослужащих проходит вечером и ночью
Анастасия ГОНЧАРОВА
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На крымском полигоне проходят учения танкистов со стрельбой. Фото: официальный сайт Минобороны РФ.На крымском полигоне проходят учения танкистов со стрельбой. Фото: официальный сайт Минобороны РФ.
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На одном из полигонов Крыма проходят учения со стрельбой. Бригады танкового подразделения из состава армейского корпуса Черноморского флота на танках Т-72Б3 работают над ведением огня по появляющимся и движущимся мишеням.

- Половина учебного времени, отведенного на занятия, отрабатывается личным составом в темное время суток с использованием приборов ночного видения, - сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Военнослужащие, как уточняют в ведомстве, во время учений используют осколочно-фугасные и бронебойные боеприпасы. Стрельба в мишени идет как с места, так и в движении. Мишенная обстановка постоянно сменяется.

Также в план учений танкистов входят задания по загрузке боеприпасов, разведке и обнаружению целей, сборке и разборке пулемета, перевода танка из походного положения в боевое.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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