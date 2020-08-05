Туристу на заметку: Какие купюры в Крыму подделывают чаще остальных

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:05:09+03:00

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Чаще всего в Крыму подделывают купюры номиналом в пять тысяч рублей. Вторая по популярности банкнота, которую фальшивомонетчики подсовывают жителям и гостям полуострова - 1 тысяча рублей.

Только за второй квартала этого года в республике выявили 34 подделки номиналом в пять тысяч рублей. Фальшивых тысячных купюр выявлено 7 штук, сообщает пресс-служба Банка РФ.

При этом реже всего на полуострове подделывают двухтысячные купюры и банкноты номиналом в 500 рублей.

По данным специалистов, в этом году наблюдается тенденция на снижение числа фальшивок в обороте. По сравнению с прошлым годом подделок стало на 16 единиц меньше.

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ИСТОЧНИК KP.RU