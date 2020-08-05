Аксенов попросил бизнес Крыма сильно не наживаться на туристах
На время туристического сезона глава Крыма Сергей Аксенов призвал бизнесменов не взвинчивать цены.
По его ловам, коммерсанты должны помнить, что работать надо в длинную, работать на свою репутацию.
- А пытаться за один месяц сорвать все, задрав цены под потолок, и рассчитывать, что потом приедут другие, и с ними поступим так же, - заявил Аксенов.
Он подчеркнул, что это неправильная стратегия. Более того, у властей Крыма в скором времени появится возможность отрабатывать все жалобы туристов и жителей полуострова на предприятия, которые в курортный сезон завышают цены.
- Полный перечень проблем по итогу каждого курортного сезона должен быть положен на бумагу с пониманием, где узкие места, - подытожил глава республики.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU