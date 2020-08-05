Аксенов попросил бизнес Крыма сильно не наживаться на туристах

5 Авг. 2020 2020-08-05T12:11:02+03:00

Крымские бизнесмены не получат господдержки, если будут взвинчивать цены. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Новые курортники не приедут в республику за высокими ценами

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На время туристического сезона глава Крыма Сергей Аксенов призвал бизнесменов не взвинчивать цены.

По его ловам, коммерсанты должны помнить, что работать надо в длинную, работать на свою репутацию.

- А пытаться за один месяц сорвать все, задрав цены под потолок, и рассчитывать, что потом приедут другие, и с ними поступим так же, - заявил Аксенов.

Он подчеркнул, что это неправильная стратегия. Более того, у властей Крыма в скором времени появится возможность отрабатывать все жалобы туристов и жителей полуострова на предприятия, которые в курортный сезон завышают цены.

- Полный перечень проблем по итогу каждого курортного сезона должен быть положен на бумагу с пониманием, где узкие места, - подытожил глава республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU