В поселке Курортное под Феодосией острая нехватка воды. Введен график подачи
В поселке Курортное под Феодосией на месяц вводят график подачи воды. К такому решению руководство филиала ГУП «Вода Крыма» пришло из-за слишком большого разбора воды и невозможности подавать ее по всем направлениям.
Так, в поселке с августа по сентябрь 2020 года воду будут подавать по следующему графику:
улица Подгорная, район за 4-этажным домом (Балка): с 05.00 до 10.00;
улица Подгорная - медпункт: с 10.00 до 13.00;
улица Науки (низ), улица Пионерская, улица Подгорная (низ), улица Новоселов: с 13.00 до 20.00;
улица Науки, улица Нагорная, улица Вяземского: с 20.00 до 05.00.
С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном портале администрации города Феодосии.
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ИСТОЧНИК KP.RU