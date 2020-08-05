В поселке Курортное под Феодосией острая нехватка воды. Введен график подачи

5 Авг. 2020 2020-08-05T12:36:27+03:00

В поселке Курортное под Феодосией ввели график подачи воды. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

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В поселке Курортное под Феодосией на месяц вводят график подачи воды. К такому решению руководство филиала ГУП «Вода Крыма» пришло из-за слишком большого разбора воды и невозможности подавать ее по всем направлениям.

Так, в поселке с августа по сентябрь 2020 года воду будут подавать по следующему графику:

улица Подгорная, район за 4-этажным домом (Балка): с 05.00 до 10.00;

улица Подгорная - медпункт: с 10.00 до 13.00;

улица Науки (низ), улица Пионерская, улица Подгорная (низ), улица Новоселов: с 13.00 до 20.00;

улица Науки, улица Нагорная, улица Вяземского: с 20.00 до 05.00.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном портале администрации города Феодосии.

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ИСТОЧНИК KP.RU