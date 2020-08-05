В Евпатории с пляжа увезли в реанимацию 6-летнего мальчика

5 Авг. 2020 2020-08-05T13:06:11+03:00

Мальчика накрыло волной в 3 метрах от берега. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Малыш решил искупаться и чуть не утонул

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В реанимацию с набережной в районе Евпатории увезли 6-летнего мальчика. Трагедия развернулась вечером 4 августа.

В службу спасения обратились неравнодушные: ребенок отдыхал на пляже «Лазурный берег» и в какой-то момент решил искупаться в море. На расстоянии 3 метров от берега его накрыла волна. Спасателям удалось вытащить мальчика живым из воды, его сразу же передали сотрудникам скорой медпомощи.

Малышу диагностировали неполное утопление, его отправили в реанимационное отделение Евпаторийской детской больницы с состоянием средней тяжести.

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ИСТОЧНИК KP.RU