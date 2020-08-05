В Алуште с шестиметровой высоты спустили неадекватного мужчину
В Алуште спасатели сняли с шестиметровой высоты неадекватного мужчину. ЧП произошло вечером 4 августа.
В службу спасения обратились очевидцы: на грузовом причале «Керя» в районе Алушты мужчина залез на стену, а обратно спуститься не может - нужна помощь.
Бригада, отправившаяся на вызов, застала такую картину: неадекватный мужчина с явными нарушениями координации взобрался на высоту 6,5 метров от земли. Вероятность трагичного исхода была высока.
С помощью спецтехники заложника стены спустили вниз. От медпомощи он отказался, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU