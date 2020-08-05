В Алуште с шестиметровой высоты спустили неадекватного мужчину

5 Авг. 2020 2020-08-05T13:31:57+03:00

В Алуште с шестиметровой стены сняли неадекватного мужчину. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

У пострадавшего также были явные нарушения координации

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В Алуште спасатели сняли с шестиметровой высоты неадекватного мужчину. ЧП произошло вечером 4 августа.

В службу спасения обратились очевидцы: на грузовом причале «Керя» в районе Алушты мужчина залез на стену, а обратно спуститься не может - нужна помощь.

Бригада, отправившаяся на вызов, застала такую картину: неадекватный мужчина с явными нарушениями координации взобрался на высоту 6,5 метров от земли. Вероятность трагичного исхода была высока.

С помощью спецтехники заложника стены спустили вниз. От медпомощи он отказался, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

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ИСТОЧНИК KP.RU