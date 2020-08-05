Во время заплыва к скалам Адалары в Крыму исчез турист
В Крыму во время заплыва к скалам Адалары в районе Гурзуфа в море пропал турист. Поиски идут пятые сутки и пока не увенчались успехом.
Как сообщил КП-Крым источник в спасательных службах, за одиночным заплывом с берега наблюдали отдыхающие. Они же заметили исчезновение пловца в 1,5 км от берега и сообщили по «101».
Обследование берега в районе происшествия результатов не принесло. Водолазы исследовали дно между горой Аю-Даг и Адаларами, но ничего не нашли. О пропаже оповещены проходящие рядом суда и прогулочные яхты.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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