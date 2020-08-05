2020-08-05T14:17:13+03:00
Происшествия

В Крыму мошенник под видом соцработника «зарабатывал» на доверчивых пенсионерах

Преступник вручал пожилым допвыплаты купюрами от «Банка приколов»
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Мошенник выдавал вместо 6 тысяч две фальшивые банкноты номиналом 5 тысяч рублей, а сдачу забирал себе.Мошенник выдавал вместо 6 тысяч две фальшивые банкноты номиналом 5 тысяч рублей, а сдачу забирал себе.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Джанкое правоохранители задержали мошенника, который «зарабатывал» на доверчивых пенсионерах.

В городскую полицию обратилась местная жительница: неизвестный обманом выманил у нее деньги. К пострадавшей вор пришел под видом соцработника и объяснил, что власти региона приняли решение о допвыплате пенсионерам в размере 6 тысяч рублей.

Но вместо заявленных 6 тысяч он вручил пенсионерке две фальшивые банкноты номиналом 5 тысяч рублей. С полученной сдачей мошенник ушел. И по такой схеме он обрабатывал всех пожилых людей. И понять сразу, что что-то не так, доверчивые старики и старушки не успевали.

Мошенника задержали, им оказался ранее судимый 22-летний житель Джанкойского района, объявленный также в розыск за подобные преступления в других крымских городах. Признательные показания он уже дал.

Против вора возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Ему грозит до 2 лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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