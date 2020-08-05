За месяц запас воды в крымских водохранилищах уменьшился на 8 миллионов кубов

5 Авг. 2020 2020-08-05T15:47:38+03:00

Некоторые реки в середине лета оказались на грани пересыхания

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Запас воды в начале августа в крымских водохранилищах естественного стока в Крыму составляет 75 миллионов кубических метров. Об этом сообщается на сайте Крымского гидрометцентра.

По данным исследования синоптиков, по сравнению с предыдущим месяцем, запасы воды уменьшились на 8,45 миллиона кубометров.

По данным гидрометцентра, количество воды в крымских водохранилищах по сравнению с августом 2019 года уменьшилось на 88 миллионов кубометров. Год назад запасы составляли 163,7 миллиона.

Синоптики также сказали, что приток воды существенно уменьшился. Симферопольское водохранилище за июль наполнилось на 0,563 миллиона кубометров, Белогорское - на 0,992, Чернореченское - на 0,322.

Некоторые реки в середине лета оказались на грани пересыхания. Это касается Альмы и Черной. Также пересыхание сохранилось на большинстве селевых рек в Судаке, Феодосии и Алуште.

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ИСТОЧНИК KP.RU