Экспертиза дала добро на строительство в Керчи новой транспортной развязки

5 Авг. 2020 2020-08-05T15:51:30+03:00

Машинам разрешат ездить со скоростью 80 километров в час. Фото: Архив "КП".

Старый путепровод, замороженный в 90-х, будет снесен

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Проект новой транспортной развязки в Керчи одобрен экспертами Крымского филиала Главгосэкспертизы РФ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, проект предусматривает строительство в Керчи транспортной развязки в разных уровнях с реконструкцией путепровода по шоссе Героев Сталинграда.

Что касается старого путепровода, который начали строить здесь еще в 1986 году и приостановили в 1990-м, то он будет снесен.

Новая транспортная развязка позволит исключить пересечение в одном уровне с улицей Буденного и с однопутной железной дорогой, ведущей в Керченский морской рыбный порт, а также увеличит пропускную способность дорожной сети.

Длина развязки составит 184,5 метра, а ширина - 24 метра. Машинам позволят ездить на путепроводе со скоростью в 80 км/ч.

Строительство развязки включено в ФЦП развития Крыма до 2022 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU