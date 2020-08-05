Экспертиза дала добро на строительство в Керчи новой транспортной развязки
Проект новой транспортной развязки в Керчи одобрен экспертами Крымского филиала Главгосэкспертизы РФ.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, проект предусматривает строительство в Керчи транспортной развязки в разных уровнях с реконструкцией путепровода по шоссе Героев Сталинграда.
Что касается старого путепровода, который начали строить здесь еще в 1986 году и приостановили в 1990-м, то он будет снесен.
Новая транспортная развязка позволит исключить пересечение в одном уровне с улицей Буденного и с однопутной железной дорогой, ведущей в Керченский морской рыбный порт, а также увеличит пропускную способность дорожной сети.
Длина развязки составит 184,5 метра, а ширина - 24 метра. Машинам позволят ездить на путепроводе со скоростью в 80 км/ч.
Строительство развязки включено в ФЦП развития Крыма до 2022 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU