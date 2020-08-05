Власти республики назвали города, отстающие в подготовке к отопительному сезону
В Крыму несколько городов пока абсолютно не готовы к отопительному сезону. Все из-за того, что власти региона больше времени уделяют курортному сезону и неиссякаемому потоку туристов. Так, Евпатория, Красноперекопск и Сакский район занимают первые позиции в антирейтинге подготовки к отопительному сезону.
Общая готовность Крыма к зиме на конец июля составила 52% при планируемых 62%.
- Наиболее низкую готовность показывают по котельным Евпатория – 38%, Красноперекопск 0%, Сакский район — 38%. По центральным тепловым пунктам Симферополь – 29%, Нижнегорский район – 0%. По тепловым сетям Феодосия 32%, Сакский район – 33%, Черноморский район 49%, - рассказала на очередном заседании Совмина Крыма первый заместитель министра ЖКХ Стелла Демидюк.
В Джанкое степень готовности многоквартирных домов составила 34%, в Сакском районе – 35%, сообщает Крымское информационное агентство. Помимо этого, нет ни одного акта готовности МКД в Алуште, Евпатории, Саках, Ялте, Белогорском, Джанкойском, Красноперекопском, Ленинском, Нижнегорском, Симферопольском, Советском и Черноморском районах.
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ИСТОЧНИК KP.RU