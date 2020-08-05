2020-08-05T17:38:35+03:00
Общество

Власти республики назвали города, отстающие в подготовке к отопительному сезону

Первые места в антирейтинге занимают Евпатория, Красноперекопск и Сакский район
Анастасия ГОНЧАРОВА
Поделиться:
Крым пока абсолютно не готов к отопительному сезону.Крым пока абсолютно не готов к отопительному сезону.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Крыму несколько городов пока абсолютно не готовы к отопительному сезону. Все из-за того, что власти региона больше времени уделяют курортному сезону и неиссякаемому потоку туристов. Так, Евпатория, Красноперекопск и Сакский район занимают первые позиции в антирейтинге подготовки к отопительному сезону.

Общая готовность Крыма к зиме на конец июля составила 52% при планируемых 62%.

- Наиболее низкую готовность показывают по котельным Евпатория – 38%, Красноперекопск 0%, Сакский район — 38%. По центральным тепловым пунктам Симферополь – 29%, Нижнегорский район – 0%. По тепловым сетям Феодосия 32%, Сакский район – 33%, Черноморский район 49%, - рассказала на очередном заседании Совмина Крыма первый заместитель министра ЖКХ Стелла Демидюк.

В Джанкое степень готовности многоквартирных домов составила 34%, в Сакском районе – 35%, сообщает Крымское информационное агентство. Помимо этого, нет ни одного акта готовности МКД в Алуште, Евпатории, Саках, Ялте, Белогорском, Джанкойском, Красноперекопском, Ленинском, Нижнегорском, Симферопольском, Советском и Черноморском районах.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Заключенных из СИЗО Симферополя перевоспитывают с помощью граффити
В Симферополе и Севастополе 6 августа частично отключат электричество
Власти республики назвали города, отстающие в подготовке к отопительному сезону
В Крыму готовятся к съемкам фильма Дружининой «Гардемарины-5»
В Алуште пройдет этап гран-при гонок квадрокоптеров
Экспертиза дала добро на строительство в Керчи новой транспортной развязки
За месяц запас воды в крымских водохранилищах уменьшился на 8 миллионов кубов
Жители Симферополя 6 августа временно останутся без воды
В Крыму мошенник под видом соцработника «зарабатывал» на доверчивых пенсионерах
Во время заплыва к скалам Адалары в Крыму исчез турист
В Алуште с шестиметровой высоты спустили неадекватного мужчину
В Евпатории с пляжа увезли в реанимацию 6-летнего мальчика
В поселке Курортное под Феодосией острая нехватка воды. Введен график подачи
Аксенов попросил бизнес Крыма сильно не наживаться на туристах
Ситуацию с водой в селе Мирное под Симферополем контролирует прокуратура
Туристу на заметку: Какие купюры в Крыму подделывают чаще остальных
На крымском полигоне проходят учения танкистов ЧФ