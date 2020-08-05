В селе под Алуштой закрыли дорогу к морю

Туристы лезут через забор, чтобы искупаться в море. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Руководство пансионата в поселке Семидворье под Алуштой перекрыло дорогу к парку и морю. Сейчас на пляж можно попасть только по пропускам. Власти курортного города обещают разобраться, но предупреждают, что отныне заехать на пляж будет нельзя, сообщает ForPost.

Тему закрытого пляжа впервые затронули пользователи соцсетей. В одной из групп появилось негативное сообщение о том, что основная дорога перекрыта, людей же впускают по браслетам и пропускам. В парк, к аптеке и на пляж не пройти, туристы лезут через забор.

Отдыхающие негодуют: с 2016 года пансионат «Семидворье» находится под управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Крыму и Севастополю, но администрация Алушты до сих пор не установила сервитута, обеспечив проблемами гостей и жителей региона.

В ответ власти курортного города сообщили, что к морю ведут еще две дороги, помимо этой: одна – через эллинги «Эллада», другая – через отель «Морской». И добавили, что в любом случае пропускать будут всех желающих, но не на машинах. Транспорт лучше оставлять на стоянке около отеля.

Туристов также просят соблюдать правила приличия на пляже.

- Оставляют после себя костры, шашлыки, что угодно. Они понимают, что это дикие пляжи, но это не дикие пляжи, а пляжи санатория, - отметила глава администрации Алушты Галина Огнева.

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