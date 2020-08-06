В Крыму еще на 21 день продлили запрет на посещение лесов

В Крыму продлили запрет на посещение лесов из-за высокой пожароопасности. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Крыму продлили запрет на посещение лесов из-за высокой пожароопасности. Под запретом также въезд в местность на транспорте.

Так, Министерство экологии и природных ресурсов Крыма еще на 21 день ограничило пребывание жителей и гостей полуострова в лесах. В ведомстве уточнили, что сейчас специалисты проводят ряд противопожарных работ и проверок. Риски возникновения пожаров 4 и 5 классов высоки из-за погоды.

Напомним, запрет на походы в лес ввели еще 30 марта, а с 10 апреля установили особый противопожарный режим. На юге и востоке Крыма до 7 августа специалисты прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность.

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