Глава Крыма объявил выговор министру транспорта Сергею Карпову

Сергей Аксенов отчитал министра транспорта региона Сергея Карпова.
На еженедельном совещании в Совмине глава Крыма Сергей Аксенов отчитал министра транспорта региона Сергея Карпова. Причина - отсутствие рабочих на стройплощадках Симферополя, генподрядчиком которых стал «Крымавтодор».
- Всем влепить выговор, включая министра транспорта Карпова, за слабую организацию работы, - заявил Аксенов и добавил, что подавать недостоверную информацию по объектам ФЦП подведомственным организациям Минтранса Крыма в Совмине неуместно.
По словам главы региона, если дурить генподрядчик будет каждый раз, доверия ни к кому не будет.
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