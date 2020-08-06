Глава Крыма объявил выговор министру транспорта Сергею Карпову

Сергей Аксенов отчитал министра транспорта региона Сергея Карпова.

На еженедельном совещании в Совмине глава Крыма Сергей Аксенов отчитал министра транспорта региона Сергея Карпова. Причина - отсутствие рабочих на стройплощадках Симферополя, генподрядчиком которых стал «Крымавтодор».

- Всем влепить выговор, включая министра транспорта Карпова, за слабую организацию работы, - заявил Аксенов и добавил, что подавать недостоверную информацию по объектам ФЦП подведомственным организациям Минтранса Крыма в Совмине неуместно.

По словам главы региона, если дурить генподрядчик будет каждый раз, доверия ни к кому не будет.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50