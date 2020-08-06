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Глава Крыма объявил выговор министру транспорта Сергею Карпову

Аксенов недоволен работой генподрядчика «Крымавтодор»
Анастасия ГончароваАнастасия ГончароваАнастасияГончарова
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Сергей Аксенов отчитал министра транспорта региона Сергея Карпова.

Сергей Аксенов отчитал министра транспорта региона Сергея Карпова.

На еженедельном совещании в Совмине глава Крыма Сергей Аксенов отчитал министра транспорта региона Сергея Карпова. Причина - отсутствие рабочих на стройплощадках Симферополя, генподрядчиком которых стал «Крымавтодор».

- Всем влепить выговор, включая министра транспорта Карпова, за слабую организацию работы, - заявил Аксенов и добавил, что подавать недостоверную информацию по объектам ФЦП подведомственным организациям Минтранса Крыма в Совмине неуместно.

По словам главы региона, если дурить генподрядчик будет каждый раз, доверия ни к кому не будет.

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