Крымские пивовары создали «Союз пивоваров Крыма»

Соглашение о создании Союза подписали во время церемонии награждения участников конкурса «Лучший пивовар».

Участники номинации «Лучший пивовар» конкурса «Лучший по профессии» объединились и создали «Союз пивоваров Крыма». Меморандум подписали во время церемонии награждения 5 августа.

Идея создать союз возникла у участников во время конкурса. Организация будет помогать в развитии пивоваренной отрасли на полуострове, а также защитит права и законные интересы членов объединения.

В этой номинации конкурса «Лучший по профессии» участвовало 8 компаний производителей, сообщили в пресс-службе Минсельхоз Крыма. Первое место занял ПБК «Крым», основанный в 1982 году.

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