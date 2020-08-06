В поселке под Феодосией с горы снимали сломавшую ногу туристку

Женщину нашли в труднодоступном месте вдалеке от дороги. Фото: официальный сайт МЧС по РК.

В поселке под Феодосией на горном склоне сорвалась женщина и при падении повредила ногу. Самостоятельно спуститься не смогла, требовалась помощь специалистов.

В службу спасения сообщение поступило ранним утром 6 августа. В поселке Орджоникидзе около пляжа «На седле» женщина упала на горном склоне и сильно поранила ногу. Самостоятельно продолжить путь она не могла, врачи к ней подобраться также не имели возможности.

Спасатели нашли пострадавшую в труднодоступном месте вдалеке от дороги, добирались до нее по горной тропе. Затем женщину спустили на специальных носилках в безопасное место.

Сотрудники скорой помощи доставили пострадавшую в ближайшую больницу в Феодосии.

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