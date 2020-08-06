На День города Ялта осталась без фейерверка

Основные гуляния пройдут на набережной Ялты. Фото: Архив "КП".

В субботу, 8 августа, Ялта будет отмечать свое 182-летние. В рамках празднования был запланирован фейерверк, но кульминационное событие решено перенести.

По информации местной администрации, праздничный фейерверк в честь Дня города Ялты состоится в воскресенье, 9 августа в 22.00.

Напомним, что основной праздник пройдет 8 августа. В День города с 9.00 до 12.00 можно будет бесплатно посетить Ялтинский историко-литературный музей и все его отделения, музей «Поляна сказок», Дом-музей А.П. Чехова, Ливадийский дворец-музей и Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник.

В поселке Голубой залив 8 августа в 11.00 запланировано открытие парка-музея «Чеховский вишневый сад».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50