В Симферополе под видеокамерой молодому человеку проломили череп

Подозреваемого задержали благодаря видеозаписи с камеры остановочного павильона. Фото: Архив "КП"

В Симферополе теплая летняя ночь закончилась трагедией для 28-летнего местного жителя. В больницу с пробитой головой и сломанной шеей молодого человека доставили в четыре часа утра. Причиной столь тяжких травм стала драка рядом с остановочным павильоном.

В полицию обратились врачи городской клинической больницы, куда поступил пострадавший. Друг, приехавший с ним, рассказал правоохранителям, что нападение произошло в центре города около остановочного павильона, оборудованного видеокамерой.

Во время расследования сотрудники полиции обратились за помощью к интернет-провайдеру. Благодаря полученной записи нападавшего удалось быстро задержать. Им оказался 32-летний житель Симферополя, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Вину подозреваемый полностью признал и рассказал, что драка началась из-за скандала. Против него возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Нападавшему грозит до 10 лет лишения свободы.

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