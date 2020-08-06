Жители села под Саками жалуются на вонь из озер

В селе Поповка под Саками жалуются на вонь канализационных стоков из озер. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Жители села Поповка под Саками жалуются на удушающее амбре канализационных стоков из озер. По их мнению, виноваты пансионаты, и если ничего не предпринять, последствия могут быть катастрофичными, сообщает ForPost.

Обсуждение проблемы началось в соцсетях: лидер движения «Стопхлам Крым» Сергей Дубовик опубликовал пост, в котором рассказал о негодовании местных жителей.

- По их словам, гостиница «Парус» и пансионат «Солнечный» сливают свои стоки в старые отстойники неработающих очистных. Вроде бы все на своих местах: стоки текут в очистные. Но очистные украинского наследия не работают, - написал Дубовик.

Кульминация наступила в тот момент, когда фекалии из переполненных отстойников потекли в соседнее озеро. Местные жители сразу же забили тревогу и вызвали сотрудников Министерства экологии.

- Факт нарушения природоохранного законодательства зафиксирован. Но жители переживают, что дело может затянуться, - отметил общественник.

К дискуссии подключились пользователи соцсетей: пишут, что в Саках тоже ситуация не очень – из многих озер давно сделали сливные ямы. В Минэкологии же ситуацию не комментируют, отправляют в Роспотребнадзор Крыма. А туда нужен официальный запрос.

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