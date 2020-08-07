Погода в Крыму на 7 августа: без осадков и тепло до +34

В Крыму разгар курортного сезона.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
7 августа на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, в южных и восточных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Температура морской воды в Феодосии 24° в Алуште 25°, в Ялте 25°, в Севастополе 23-25°, в Евпатории 24° и Черноморском 23°.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Температура воздуха днем 32…34°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 32…34°.
Прогноз погоды по Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 30…32°.
В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный до 14 м/с. Температура воздуха днем 30…32°.
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