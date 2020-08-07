Температура воды в Крыму в Черном море на 7 августа 2020 года стала холоднее на градус

На западном берегу Крыма температура воды не изменилась. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

По данным крымского гидрометцентра, в районе Карадага и Феодосии море на градус стало холоднее – 24 градус. Все также тепло на побережьях Ялты и Алушты – 25 градусов. В Севастополе море местами прогрелось до 25 градусов.

Потеплело до 25 градусов Азовское море, но в Керченском проливе температура воды немного понизилась и составила 24 градуса.

На западном берегу Крыма температура воды не меняется: 24 и 23 градуса в Евпатории и Черноморском соответственно.

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