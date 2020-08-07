В Крыму за первое полугодие 2020 смертность снизилась на 3,2%

В Крыму смертность за первое полугодие 2020 снизилась на 3,2%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Крыма отметили, что смертность, по сравнению с первой половиной 2019 года, снизилась. Так, разница между показателями составила 3,2%.

- Зафиксировано снижение показателей смертности, в том числе от болезней системы кровообращения, воздействий внешней среды, болезней органов пищеварения, дыхания, туберкулеза, - цитирует пресс-служба Министерства труда и соцзащиты зампредседателя крымского правительства Елену Романовскую.

Помимо этого, за последние 5 лет Минздрав Крыма наблюдает снижение смертности от всех причин на 8,5%. При этом младенческая смертность за этот же срок уменьшилась на 27%, смертей от болезней системы кровообращения стало меньше на 21,3%, от туберкулеза – на 45,1%, в результате автокатастроф – на 31,4%.

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