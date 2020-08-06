Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что воевал бы за Крым

Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту заявил, что воевал бы за Крым. Фото: БелТА.

Про Крым во время интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном заговорил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, он бы воевал за регион.

- Там бы тысячи человек легли, - подчеркнул лидер Белоруссии.

Он отметил, что частью Украины Крым уже не станет. По крайней мере, точно не «на его веку».

Помимо этого глава государства заметил, что Киев не имел «ни власти, ни желания» для защиты республики. Руководство Украины потеряло Крым из-за своей безалаберности и бестолковости.

Упомянул Лукашенко и о своих корнях. Его дальние родственники жили в районе между Киевом и Черниговом.

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