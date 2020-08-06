Под Судаком горит лес

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Крыму

Под Судаком около села Веселое 6 августа загорелся лес. По данным пресс-службы крымского главка МЧС, на месте работают шесть десятков спасателей, 16 пожарных машин и вертолет МИ-8.

Сообщение о том, что горит лес, поступило в службу спасения после 14.00, после этого пожарные прибыли на место. Огнем охвачено примерно 3-4 га леса.

- Установлено, что произошло возгорание лесной подстилки. Площадь возгорания уточняется. Угрозы распространения огня на жилой фонд нет, - говорится в сообщении МЧС.

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов подчеркнул, что только с начала года крымские огнеборцы 1141 раз выезжали на ликвидацию возгораний сухой растительности. Причиной подобных происшествий в большинстве становится неосторожное обращение людей с огнем.

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