Пожар охватил лес в селе Веселое под Судаком

Пожар под Судаком в селе Веселое. Фото: МЧС по РК.

Днем 6 августа около села Веселое, что под Судаком, загорелся лес. Однако точная площадь пожара оставалась неизвестной до самого вечера. Огнем охвачена лесная подстилка, но пожар не угрожает жилому фонду.

Как сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС, в тушении пожара принимает участие 60 спасателей, 16 спецмашин и даже вертолет МИ-8.

Следует заметить, что на протяжении нескольких месяцев в Крыму наблюдается настоящая засуха. Водохранилища теряют запасы влаги, а обильные осадки не помогают исправить ситуацию. За этот год спасателям приходилось тушить около 60 лесных пожаров.

Еще 9 апреля был установлен особый противопожарный режим. Накануне МЧС продлило запрет на посещение лесов.

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