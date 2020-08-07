Под Судаком сгорело около 10 гектаров леса

Фото: ГУ МЧС по Крыму

Сотрудники МЧС локализовали лесной пожар близ Судака. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму, общая площадь пожара составила около 10 гектаров.

Возгорание произошло около 14.00. Тогда же в службу спасения поступило сообщение о пожаре. Локализовать пожар удалось с 19.20.

Угрозы распространения огня на жилые помещения не было. Пожар тушили 91 человек и 18 единиц техники, в том числе от МЧС - 57 человек и 8 единиц техники.

Также для тушения привлекли вертолет МИ-8, он сбросил в общей сложности 60 тонн воды. Борт брал воду из Черного моря, корректировка сбросов проводилась с помощью радиостанции с земли.

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