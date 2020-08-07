Что происходит с коронавирусом в Крыму: плюс 24 заболевших за сутки

Фото: Архив "КП"

В Крыму за 6 августа зафиксировали 24 случая новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, 8 заболевших выявлены при обращении за медицинской помощью, 8 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям заражения, семь – при скрининге здоровых лиц, еще один зараженный прибыл с территории Украины.

С нарастающим итогом в Крыму зафиксировали 1410 случаев коронавируса, 75 из них завезли из-за границы, 112 - из других субъектов РФ и зараженные от них. 1033 человека сами обратились за медпомощью и заразились от них.

Выздоровевших от коронавируса за весь период - 1002 человека, умерших - 16.

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