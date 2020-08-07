В автокатастрофе на трассе «Симферополь-Феодосия» погибла женщина

В результате ДТП погибла женщина, а ребенок получил черепно-мозговую травму. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Крыму на трассе «Симферополь-Феодосия» погибла 56-летняя женщина. Автокатастрофа, унесшая жизнь, случилась вечером 6 августа.

Женщина – водитель машины марки Renault Kangoo – ехала в район Феодосии со стороны села Насыпное. По неизвестным причинам она вырулила на полосу встречного движения, из-за чего столкнулась с КАМАЗом.

Водитель иномарки скончалась на месте. В автомобиле также был 13-летний ребенок, он получил открытую черепно-мозговую травму. Водитель грузовика отделался ушибом грудной клетки и левой стопы.

По факту ДТП полиция проводит проверку.

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