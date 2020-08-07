В поселок Мирное, где был введен режим ЧС, завершили прокладку водовода

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Прокладка водопровода из Симферополя в Мирное завершена. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Вода Крыма».

- Завершена прокладка водовода. В настоящий момент продолжается засыпка траншеи. Уже сегодня специалисты намерены приступить к испытаниям водовода, - уточнили в «Воде Крыма».

Систему заполнят водой и выполнят мероприятия по обеззараживанию.

Напомним, ранее в Мирном ввели режим ЧС после пересыхания скважины, которой пользовалось все село. Подвоз воды был организован четыре раза в день.

Общая протяженность трубопровода - 1,2 км. Его достроили раньше срока, изначально планировалось закончить работы до 15 августа.

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